Erciş Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Erciş Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Erciş Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen programda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, işçilerin sosyal haklarına yeni düzenlemeler içerek sözleşmeyi imzaladı.

Sözleşmeye göre belediye bünyesinde çalışan işçilerin sosyal hak ve ücretlerinde iyileştirme sağlandı.

İmza töreninde konuşan Mehmetbeyoğlu, belediye imkanları dahilinde işçilerin haklarında bir dizi iyileştirmelerin yapıldığını belirtti.

İmkanları ölçüsünde ilçeye en iyi hizmetleri sunmaya çalıştıklarını, belediye işçilerinin bunda büyük gayretinin olduğunu ifade ede Mehmetbeyoğlu, "İlk günden itibaren toplu iş sözleşmesi komisyonunda görev alan belediye ve sendika yetkililerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin tüm emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Efeoğlu ise tarihi bir sözleşmeye şahitlik ettiklerini söyledi.

Tüm işçileri kapsayan bir sözleşmeye imza attıklarını belirten Efeoğlu, şunları kaydetti:

"Erciş Belediyesinde bu güne kadar kişilere özel sözleşmeler yapılmıştı. Bu sözleşmeyi yapmamıza katkı sunan kimsesizlerin kimsesi, haksızlığa ve adaletsizliğe kayıtsız kalmayan kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Belediyenin şartlarını zorlayarak çalışanlarına en güzel, en adaletli hakkı vermeye gayret gösterdiklerine bizzat şahit olduk. Bu sözleşme çok zordu. Çünkü çalışanlar arasında gerçekten geçmişten bu yana süre gelen büyük bir adaletsizlik vardı. İşçi kardeşlerim ve biz, her zaman kaymakamımızın duacısı olacağız. Bu sözleşmenin Erciş Belediyemize, üyelerimize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum."

Programa Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit, Erciş Belediyesi Mali Hizmetler Müdür Vekili Nagihan Ekim, Hizmet-İş Sendikası Temsilcisi Yakup Yüksek ve sendika üyeleri katıldı.