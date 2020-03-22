Erciş Belediyesi koronavirüse karşı halkı bilinçlendiriyor - Son Dakika

Erciş Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yaptığı çalışmayla koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Belediye bünyesinde oluşturulan 10 kişilik ekip, vatandaşların yoğun kullandığı mekanlarda, iş yerlerinde, taksi duraklarında virüse karşı Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralı konusunda hatırlatmada bulunarak broşür dağıttı.

Ekipler, caddelerdeki duvarlara ve banklara da "Evde hayat var", "Evlerimiz güvenli", "Koronavirüs alacağınız tedbirlerden daha güçlü değildir" yazılı afişleri astı.



Ayrıca ilçedeki bir çok iş yerini denetleyen ekipler, açıkta gıda ürünlerini satan esnafı da uyardı.



İlçe esnaflarından Ferit Akyol, ekiplerin Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralı konusunda bilgilendirme yaptığını söyledi.

Çalışmayı anlamlı bulduklarını belirten Akyol, "Belediye ekiplerine yaptığı çalışmadan dolayı teşekkür ederiz. İnsanlar bu konuda duyarlı davranmalı. Zor günlerden geçiyoruz, bilinçli olmakta yarar var. Bu süreçte yoğun mesai harcayan sağlıkçılara da teşekkür ediyorum. Alacağımız tedbirler krona virüsünden daha kuvvetlidir." diye konuştu.