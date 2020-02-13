Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu - Son Dakika

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu

6 saat önce

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kriz masası oluşturuldu.

Erciş Belediyesi kriz masası oluşturdu, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kriz masası oluşturuldu.


Erciş'te hayatı olumsuz şekilde etkileyen kar yağışı nedeniyle Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Erciş Belediye Başkanlığının ilgili birim amirleri, Karayolları, emniyet, jandarma, itfaiye, Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Şefliği ve sağlık temsilcilerinden oluşan kriz masası, 7/24 saat esasına göre çalışıyor.


İlçe merkezinde kar kalınlığının 70 santimetre, kırsalda ise 1,5 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedilirken, vatandaşların acil durumlarda 112 acil çağrı merkezi ile 444 65 10 beyaz masa birimine ulaşmaları istenildi. - VAN

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
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