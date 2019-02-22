Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesi'nde Tis İmzalandı

Erciş Belediyesi'nde Tis İmzalandı

2 saat önce

Van'ın Erciş Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Erciş Belediyesi'nde Tis İmzalandı, System.String[]
Van'ın Erciş Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Erciş Belediyesi Konferans Salonundaki imza töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Marufoğlu, TİS'in 2019-2020 yıllarını kapsayacak bir sosyal denge sözleşmesi olduğunu söyledi.

TİS'te hem sendikanın fedakarlığı hem de belediyenin imkanları dahilinde bir sonuç ortaya çıktığını belirten Marufoğlu, "Hem sendikamız memnun oldu, hem de personelimiz bu konudaki memnuniyetini dile getirdi. 76 kadrolu ve 21 de sözleşmeli olmak üzere 97 personelimiz bu anlaşmaya dahil edildi. Bütün personelimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bem-Bir-Sen Van Şubesi Başkanı Harun Altın da sözleşmenin herkese hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Van, Erciş, Güncel
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