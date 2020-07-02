Erciş Belediyesi'nden yol bakım ve onarım çalışması - Son Dakika

Erciş Belediyesi'nden yol bakım ve onarım çalışması
Erciş Belediyesi'nden yol bakım ve onarım çalışması Van'ın Erciş Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'nde (Yukarı TOKİ) yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Erciş Belediyesi'nden yol bakım ve onarım çalışması
VAN - Van'ın Erciş Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesi'nde (Yukarı TOKİ) yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl ilçenin Adnan Menderes (Yukarı TOKİ) ve Sahilkent (Aşağı TOKİ) mahallelerinde gerçekleştirilen doğalgaz çalışmaları kapsamında bozulan yollarda Erciş Belediyesi tarafından hummalı bir çalışma başlatıldı. Söz konusu çalışmalar kapsamında bozuk olan yollar bitümlü sıcak asfalt ile kaplanarak onarımı yapıldı. İlk olarak Sahilkent Mahallesi'nde yapılan çalışmalar kapsamında daha önce doğalgaz hattının geçtiği bütün yolların asfalt kaplaması tamamlanırken, Erciş Belediyesi ekipleri Adnan Menderes Mahallesi'ndeki yolların onarımını da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:21 Kaynak: İHA
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