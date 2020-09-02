Erciş Belediyesi online ödeme sistemine geçti - Son Dakika

Van'ın Erciş Belediyesi, uygulamaya koyduğu 'e-belediye' ile belediyecilik hizmetlerini 7/24 internet ortamında sunmaya başladı.

Vatandaşların korona virüs salgını sürecinde olumsuz yönde etkilenmemeleri için çalışmalarını sürdüren Erciş Belediyesi, "e- belediyecilik" kapsamını genişletiyor. Yapılan yeni hizmetle vatandaşlar belediyeye uğramadan internet aracılığıyla online olarak hizmetlerden faydalanabilecek.

Söz konusu çalışmalar kapsamında emlak, çevre temizlik, reklam gibi vergilerin sorgulanması ve ödenmesi, arsa rayiç bedellerinin hesaplanması gibi iş ve işlemlerin takibi yapılabilecek. Yurtiçi ve yurtdışından vatandaşlar Erciş Belediyesinin www.ercis.bel.tr adresine girerek online hizmetten faydalanabilecek. - VAN