Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesini 1 lira 50 kuruştan satıyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesini 1 lira 50 kuruştan satıyor - Son Dakika

Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesini 1 lira 50 kuruştan satıyor

6 saat önce

Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesini 1 lira 50 kuruştan satıyor Van'ın Erciş Belediyesi tarafından Ramazan ayına girilmesi ile birlikte tanesi 1 lira 50 kuruştan ürettiği Ramazan pidesini halka sunuyor.

Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesini 1 lira 50 kuruştan satıyor

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi tarafından Ramazan ayına girilmesi ile birlikte tanesi 1 lira 50 kuruştan ürettiği Ramazan pidesini halka sunuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Erciş Belediyesi, hijyenik ortamda ürettiği Ramazan pidelerini halka sunuyor. Yüksek kalitede ürettiği ve halka uygun fiyatla sunduğu ekmekler, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 300 metrekarelik alanda, 15 bin kapasiteli fırında günlük ortalama 10 bin ekmek üreten Erciş Belediyesi, ürettiği ekmekleri korona virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bugünlerde evlere kadar götürüp teslim ediyor. Piyasada 2.50 TL olan Ramazan pidesi, Erciş Belediyesi tarafından tanesi 1 lira 50 kuruştan halka sunulurken, piyasadan 1 TL ucuza sunulan halk ekmeği uygulaması özellikle maddi durumu düşük vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Erciş Belediyesi Ramazan pidesinin tanesini 1 lira 50 kuruştan satıyor

Erciş, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 04:00 Kaynak: İHA

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