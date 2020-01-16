Erciş Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı - Son Dakika

Erciş Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

6 saat önce

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Erciş Belediyesi, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İlçede çetin geçen kış şartlarını göz önünde bulunduran Erciş Belediyesi, doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanlarını da düşünerek belli bölgelere yem bıraktı. Çelebibağı Kuş Cenneti alanına buğday ve ekmekten oluşan yiyecekleri bırakan görevliler, amaçlarının yaban hayata bir nebze de olsun katkı sağlamak olduğunu belirttiler. Daha önce de sokak hayvanları için belediyeye ait bir alanda köpek kulübeleri yerleştirerek hayvanları koruma altına aldıklarını ifade eden görevliler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan hizmetlerin Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirildiğini ifade etti.

(İHA)

Çelebibağı, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:55 Kaynak: İHA
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