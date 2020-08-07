Erciş Belediyesi, yaya geçidi ve kasisleri boyadı - Son Dakika

Erciş Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yaya geçidi ve kasisleri boyayarak yeniliyor.

İlçede çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Erciş Belediyesi, yaptığı kilitli parke taşı ve asfalt çalışmalarının ardından caddelerdeki yaya geçidi ve kasislerde boyama çalışmalarına başladı.

Yaya geçidi ve kasislerin sürücüler tarafından fark edilmesi ve meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla belirlenen noktalar sarı ve beyaz renklere boyandı.

Vatandaşlar, bu çalışmadan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.