Erciş Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Erciş Belediyesi ilçedeki yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde merkez ve kırsal mahalleler olmak üzere toplam 25 mahalle yolunda kilitli parke taşı projesi gerçekleştiren belediye, yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçe genelinde yolları bozuk olan sokak ve caddeleri asfaltlıyor.

Alkanat Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçeyi modern bir şehir seviyesine ulaştırmak için belediye olarak canla başla çalıştıklarını belirterek, "Bu kapsamda ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızdan da bir tanesi BSK asfalt kaplama çalışmasıdır. Bizler, Erciş Belediyesi olarak 'halka hizmet hakka hizmettir' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu hizmetlerin ilçemize sunulmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün devlet büyüklerimize, sayın milletvekilimize, siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum." dedi.