Erciş Belediyesi, yolda araçlarıyla mahsur kalanları kurtardı - Son Dakika
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Erciş Belediyesi, yolda araçlarıyla mahsur kalanları kurtardı

17.03.2022 08:57
Erciş Belediyesi, yolda araçlarıyla mahsur kalanları kurtardı

Van'ın Erciş ilçesinde tipi ve kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde tipi ve kar nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalanlar, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Van'dan ilçeye gelen ve içinde hastaların da bulunduğu araçlar, Dinlenme Mahallesi'nde kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, 4 saatlik çalışma sonucu kara saplanan araçları bulunduğu yerden çıkardı.

Sürücülerden Bayram Dağ, "Dinlence Mahallesi'nde yaşıyorum. Taşlıca Mahallesi'nde misafirlerimi almaya gitmek için yola çıktım. Kar ve tipi nedeniyle yolda kaldık. Allah razı olsun belediye ekipleri geldi, yolumuzu açtı." dedi.

Yolculardan Şakir Zorlu Çimenli ise "Hastamız vardı, geldik ama yolda mahsur kaldık. Allah razı olsun belediyeyi aradık aracımızı bulunduğu yerden çıkardı." dedi.

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Kaynak: AA

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