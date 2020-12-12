Erciş Belediyesi zabıta ekipleri yol ve kaldırım işgaline yönelik çalışma yaptı - Son Dakika

Erciş Belediyesi zabıta ekipleri yol ve kaldırım işgaline yönelik çalışma yaptı
12.12.2020 14:17
Erciş Belediyesi zabıta ekipleri yol ve kaldırım işgaline yönelik çalışma yaptı Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri, ilçedeki yol ve kaldırım işgaline yönelik çalışma yaptı.
Erciş Belediyesi zabıta ekipleri yol ve kaldırım işgaline yönelik çalışma yaptı
VAN - Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri, ilçedeki yol ve kaldırım işgaline yönelik çalışma yaptı.
Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde cadde ve sokaklarda araç trafiğinde ve yaya kaldırımlarında geçişi engelleyen flama, duba, araç lastiği gibi maddeleri topladı. Zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçe merkezindeki bütün ana ve ara caddeler gözden geçirildi. Özellikle yol kenarlarına esnaflar tarafından bırakılan flama, duba, araç lastiği gibi maddeler toplanarak imha edildi.
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