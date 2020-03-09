Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı - Son Dakika

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı

6 saat önce

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası açıldı, System.String[]

Van'ın Erciş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ek hizmet binası törenle hizmete açıldı.


Kışla Mahallesi'nde bulunan belediye başkanlığına ait kullanılamaz halde olan binanın bakım ve onarımı yapılarak zabıta müdürlüğüne tahsis edildi. Açılışı gerçekleştiren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ek hizmet binasının ilçeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, amaçlarının vatandaşlara en etkili şekilde hizmet vermek olduğunu belirtti.


Açılışın ardından zabıta müdürlüğü ek hizmet binasında kurum amirleriyle bir araya gelen Mehmetbeyoğlu, yapılacak olan hizmetlerin durum değerlendirmesinde bulundu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:39 Kaynak: İHA
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