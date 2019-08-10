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Erciş Belediyesinde bayramlaşma

23 dakika önce

Van'ın Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin, pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle çalışanlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Erciş Belediyesinde bayramlaşma, System.String[]
Van'ın Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin, pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle çalışanlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Kader İnci, pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle belediye konferans salonunda çalışanlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Personele şeker, çikolata ve kolonya ikram edilen bayramlaşmada Başkan Çetin, insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı anlamlı günler olan bayramlarda, dargınlıkların unutulmasını istedi. Erciş halkının ve belediye personelinin güzel bir bayram geçirmelerini diledi. - VAN
Kurban Bayramı, Yıldız Çetin, Erciş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:38 Kaynak: İHA
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