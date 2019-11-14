Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesinden asfalt çalışması
Son Dakika Güncel Erciş Belediyesinden asfalt çalışması

Erciş Belediyesinden asfalt çalışması

6 saat önce

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçe genelindeki tüm yollarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Erciş Belediyesinden asfalt çalışması, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçe genelindeki tüm yollarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak ve sürücülere konforlu bir yolculuk sağlamak amacıyla çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Erciş Şubesi ve Erciş Belediyesi tarafından tüm yollarda asfalt, yama ve onarım çalışmaları devam ediyor. Ekipler, çalışmalarını Adnan Menderes Mahallesi ve Sahilkent Mahallesi'nde tamamlarken, belediyeye iletilen istek ve talepler de değerlendiriliyor. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:46 Kaynak: İHA
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