Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesinden asfaltlama çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Erciş Belediyesinden asfaltlama çalışması

1 saat önce

Van'ın Erciş Belediyesi merkezi mahallelerde bozulmuş olan yollarda asfaltlama çalışması başlattı.

Erciş Belediyesinden asfaltlama çalışması, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesi merkezi mahallelerde bozulmuş olan yollarda asfaltlama çalışması başlattı.


Erciş Belediyesi tarafından 2019 yılı çalışma programı kapsamında ilçede başlatılan yol asfaltlama çalışmaları merkezi mahallelerde devam ediyor. Son 2 ay içerisinde ilçe merkezinde birçok ana caddede asfaltlama ve kilitli parke taşı çalışması gerçekleştiren Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, "Asfaltsız yol kalmayacak" sloganından yola çıkarak, yama ile tamir edilmesi mümkün olmayan 15-20 yıllık asfaltları yenileme çalışmalarına Çelebibağı Mahallesinden başladı. Önceden tespiti yapılan ana ve ara sokaklarda alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler mahallede bozuk olan yolları sıcak asfaltla kaplamaya başladı.


Çelebibağı Mahallesinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, "Geçtiğimiz ay bozuk olan yollarımızın yapım maliyetini karşılamak için İller Bankasından 6.5 milyon lira tutarında bir teminat mektubu almıştık. Bu mektupla Türkiye Petrolleri Ofisinden satın almış olduğumuz bütüm ile kendi asfaltımızı üreterek bozuk olan yollarımızı sıcak asfaltla kaplamaya başladık" dedi. - VAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Çelebibağı, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da üretilen basınçlı doğal gaz tüpü için Almanya, Çin ve İran sıraya girdi
PKK'lı teröristin saklandığı mağaradan çıkarılma görüntüsü yayınlandı PKK sevici ABD'li gazeteci Türk bayrağına hakaret etti Son Dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet gazetesinin tutuklu eski çalışanları hakkında karar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:25:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesinden asfaltlama çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]