Erciş Belediyesinden asfaltlama çalışması

Van'ın Erciş Belediyesi merkezi mahallelerde bozulmuş olan yollarda asfaltlama çalışması başlattı.



Erciş Belediyesi tarafından 2019 yılı çalışma programı kapsamında ilçede başlatılan yol asfaltlama çalışmaları merkezi mahallelerde devam ediyor. Son 2 ay içerisinde ilçe merkezinde birçok ana caddede asfaltlama ve kilitli parke taşı çalışması gerçekleştiren Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, "Asfaltsız yol kalmayacak" sloganından yola çıkarak, yama ile tamir edilmesi mümkün olmayan 15-20 yıllık asfaltları yenileme çalışmalarına Çelebibağı Mahallesinden başladı. Önceden tespiti yapılan ana ve ara sokaklarda alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler mahallede bozuk olan yolları sıcak asfaltla kaplamaya başladı.



Çelebibağı Mahallesinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, "Geçtiğimiz ay bozuk olan yollarımızın yapım maliyetini karşılamak için İller Bankasından 6.5 milyon lira tutarında bir teminat mektubu almıştık. Bu mektupla Türkiye Petrolleri Ofisinden satın almış olduğumuz bütüm ile kendi asfaltımızı üreterek bozuk olan yollarımızı sıcak asfaltla kaplamaya başladık" dedi. - VAN