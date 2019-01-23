Erciş Belediyesinden Buz Temizleme Çalışmaları
48 dakika önce
Van'ın Erciş Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda oluşan buz kütlelerini iş makinelerinin desteğiyle temizleniyor.
Van
'ın Erciş
Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda oluşan buz kütlelerini iş makinelerinin desteğiyle temizleniyor.
Erciş Belediyesi Temizlik İşleri, Zabıta
ve Makine İkmal Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğiyle yapılan çalışmalarda, Vanyolu Caddesi'nde buz temizleme ve tuzlama çalışmalarının rutin bir şekilde yapıldığı belirtildi. Diğer cadde ve sokaklarda da kar ve buz temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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