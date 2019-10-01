Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesinden cadde ve sokaklara estetik görünüm
Son Dakika Güncel Haber

Erciş Belediyesinden cadde ve sokaklara estetik görünüm

1 saat önce

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.

Erciş Belediyesinden cadde ve sokaklara estetik görünüm, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyor.


'Sokak Tasarımı' projesi kapsamında Erciş Belediyesine bağlı ekipler, 401. Ağaç Meydanı Caddesi'ne de prestijli bir görünüm kazandırmak için çalışmalara başladı. Erciş'te var olan caddelere yeni özellikli caddeler eklemek için yoğun bir çalışma sergileyen Erciş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 401. Ağaç Meydanı Caddesi'ne prestij bir görünüm kazandırmak için kolları sıvadı. Çalışmalar kapsamında 401. Ağaç Meydanı Caddesi'ne; bordür, parke, karo, ışıklandırma ve görme engelliler için özel taşlar döşenecek yolda kumlamalı granit oluk kullanılarak estetik bir görünüm kazandırılacak. Kısa sürede bitirilmesi hedeflenen çalışmalar tamamlandığında, cadde Erciş'in en prestijli caddeleri arasında yer alacak. Yayalar ve görme engelli vatandaşlar caddeyi büyük bir keyifle ve rahatlıkla kullanabilecekler. - VAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 4'ü ağır 12 kişi yaralı
Komedyen Atalay Demirci'ye 15 yıl hapis istemi Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesinden cadde ve sokaklara estetik görünüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]