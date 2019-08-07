Erciş Belediyesinden çorba dağıtımı
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Van'ın Erciş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çorba ikramı, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi önünde başladı.
Van Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:23 Kaynak: İHA
'ın Erciş
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çorba ikramı, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi
önünde başladı.
Sunulan hizmetle hasta yakınlarına her sabah sıcak çorba ikram edileceklerini belirten Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, hafta içi saat 07.00'de başlayacak olan çorba ikramından günlük 300 kişinin faydalanacağını söyledi. Belirli bir sıcaklıkta muhafaza edilen çorbanın, belediye personelince vatandaşlara içilebilecek sıcaklıkta bardak içinde ikram edileceğini anlatan Çetin, "Hasta ve hasta yakınlarının maddiyatın ötesinde ayrı sıkıntı ve dertleri var. Onlar yemek yemeyi düşünecek bir durumda değildir. Tek düşünceleri, tek dertleri hastalarıdır. Biz sabahları hasta yakını ailelerine hastaneye gelirken karınca kararınca bir bardak çorba nasıl ikram edebiliriz düşüncesiyle hareket ederek, bu projeyi gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - VAN
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