Erciş Belediyesinden deprem şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Erciş Belediyesinden deprem şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Erciş Belediyesinden deprem şehitleri için mevlit okutuldu

6 saat önce

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri için mevlit okutuldu.

Erciş Belediyesinden deprem şehitleri için mevlit okutuldu, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden deprem şehitleri için mevlit okutuldu.


Vanyolu Camisinde Cuma namazı öncesi okunan mevlide Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, protokol üyeleri, Erciş İlçe Müftüsü Abdullah Bora ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerle tamamlanan programda yapılan duaya vatandaşlar da eşlik etti. Erciş Belediyesi zabıta görevlileri ise mevlide iştirak eden vatandaşlara gül suyu ve şeker ikramında bulundu. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
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