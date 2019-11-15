Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesinden gıda denetimi
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Erciş Belediyesinden gıda denetimi

6 saat önce

Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri tarafından ilçe sınırları içindeki işletmelere yönelik yasa ve yönetmelikler doğrultusunda düzenli olarak denetimler yapılıyor.

Erciş Belediyesinden gıda denetimi, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesi ekipleri tarafından ilçe sınırları içindeki işletmelere yönelik yasa ve yönetmelikler doğrultusunda düzenli olarak denetimler yapılıyor.


Gıda mühendisinin katılımıyla zabıta ekibi tarafından yapılan denetimlerde; lokanta, kantin, kafeterya ve fırınlar kontrol edildi. Yapılan incelemelerde iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, iş yerlerinin temizliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, ilaçlama çizelgeleri, ekmek gramajı, fiyat listesi, fiyat etiketi, son kullanma tarihleri gibi pek çok konuya bakıldı.


Denetimler sonucunda eksiklikleri bulunan iş yerlerine eksikliklerini tamamlamaları için süre verilirken, bu süre içerisinde eksikliklerini tamamlamayan iş yerlerine cezai işlem uygulanacağı belirtildi.


Halkın temiz ve hijyenik gıda tüketebilmesi için zabıta müdürlü bünyesinde faaliyet gösteren gıda denetim ekibinin çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği bildirildi. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:31 Kaynak: İHA
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