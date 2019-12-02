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Erciş Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek' projesi

6 saat önce

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerine hediyeler verildi.

Erciş Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek' projesi, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerine hediyeler verildi.


Erciş Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla farklı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Belediyenin proje çalışmaları arasında yer alan ve Erciş'te ilk kez hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediyeler verildi. Yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak ve bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Erciş Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, aileleri hastanede ziyaret etti. İçerisinde bebek ürünlerinin yer aldığı hediye setini ailelere teslim eden Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Bebeklerimiz, ailemizin göz bebeği, hayatımızın merkezidir. Bu mutlu günlerinde vatandaşlarımızın yanlarında olmak, mutluluklarına ortak olmak ve ufak da olsa bir hediye takdiminde bulunmak istedik. İlçemizde dünyaya gelen bebeklerimizin ilk günlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak hediye setimizi anne babalarımıza hediye ediyoruz. Hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Hayırlı olsun dileklerimizle birlikte bebeklerimizin vatanımıza, milletimize hayırlı birer birey olmalarını temenni ediyoruz" dedi.


Hayata geçirilen projeden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, "Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'na ve emeği geçenlere, bizlerin mutluluklarına ortak oldukları ve hediye paketleri takdiminde bulundukları için teşekkür ediyoruz" dediler. - VAN

Bebek, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:34 Kaynak: İHA
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