Erciş Belediyesinden kaldırım işgali denetimi
50 dakika önce
Van'ın Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerdeki seyyar satıcılar ve iş yerleri tarafından kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı.
Van
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:06 Kaynak: İHA
'ın Erciş
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, yaya trafiğinin yoğun olduğu caddelerdeki seyyar satıcılar ve iş yerleri tarafından kaldırımların işgal edilmesine yönelik şikayetlerin artması üzerine denetimlerini sıklaştırdı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren zabıta ekipleri, denetimler sırasında kurallara uymayan esnafları uyardı. Uyarılara rağmen kaldırımların üzerinde izinsiz tezgah, dolap gibi satış eşyası bulunduranlar hakkında Kabahatler Kanununun 38. maddesi gereğince para cezası kesileceğini belirten ekipler, işgaller tamamen son buluncaya kadar ilçede denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirttiler. - VAN
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