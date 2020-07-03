- Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması - Son Dakika

- Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması
- Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması Van'ın Erciş Belediyesi, vektörle mücadele konusunda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
- Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması
VAN - Van'ın Erciş Belediyesi, vektörle mücadele konusunda ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Van Gölü kıyı şeridinde bulunan Sahilkent, Tekevler, Gölağzı, Kasımbağı ve Çelebibağı mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında özellikle sivrisinek üreme alanlarını oluşturan bölgelerde ilaçlama yapılıyor. Çevreye duyarlı olarak gerçekleştirilen ve biyosidal ürün yönetmeliğine uygun bir şekilde profesyonel ekip tarafından yapılan çalışmalarla zararlı böcek ve sivrisinekler bertaraf edilerek bölgede yaşayan vatandaşların rahat etmesi amaçlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:54 Kaynak: İHA
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