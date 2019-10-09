Erciş Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

Van'ın Erciş Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Erciş Belediyesi, ilçe genelinde altyapı çalışmalarının tamamlandığı, deforme olan yolları yenileme kapsamında birçok mahallede sıcak asfalt çalışması başlattı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yıldız Çetin, "Çarşı esnafının ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda ve deforme olan mahallelerde başlattığımız sıcak asfalt çalışmasından hem biz hem de ilçe halkı memnun kaldı. Altyapı çalışmalarından dolayı ilçemizde toz oldukça fazlaydı, sıcak asfalt sayesinde bu durumda hem tozdan kurtulma hem de ulaşımda kolaylığı sağlama konusunda hep birlikte rahat etmiş olacağız. Halkın istekleri doğrultusunda hizmetleri yerine getireceğimize söz verdik. Yaptığımız çalışmalarla sözlerimizi yerine getiriyoruz. Çevreye ve ilçe halkına hizmetlerden kaynaklı vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı da özür diliyoruz" dedi.



Program dahilinde asfalt çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - VAN