Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesine kayyum arandı
Son Dakika 3. Sayfa Erciş Belediyesine kayyum arandı

Erciş Belediyesine kayyum arandı

42 dakika önce

Van'ın Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçeKaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı.

Erciş Belediyesine kayyum arandı, System.String[]

Van'ın Erciş Belediyesine kayyum olarak İlçeKaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu atandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Ercis Belediye Baskanı Yıldız Cetin hakkında Van 4. Agır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Teror Orgutune Uye Olma, Teror Orgutu Propagandası Yapmak" suclarından, Van 5. Agır Ceza Mahkemesinde "Silahlı Teror Orgutune Uye Olmak" sucundan yargılama sureci; Van Cumhuriyet Bassavcılıgınca "Silahlı Teror Orgutune Uye Olmak" sucundan sorusturma sureci devam ederken adı gecen sahıs Ercis Cumhuriyet Bassavcılıgınca "Silahlı Teror Orgutune Uye Olmak" sucundan devam eden sorusturma kapsamında gozaltına alınmıs olup gozaltı sureci devam etmektedir. Ercis Belediye Baskanı Yıldız Cetin, hakkında devam eden adli islem surecleri ve Ercis Cumhuriyet Bassavcılıgınca yurutulen 2019/1319 sayılı sorusturma dosyası kapsamında gozaltına alınmıs olması goz onunde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlıgımızın 21.10.2019 tarihli onayı ile gecici bir tedbir olarak gorevinden uzaklastırılmıs; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Ercis Kaymakamı Nuri Mehmetbekaroğlu Ercis Belediye Baskan Vekili olarak gorevlendirilmistir" denildi. - VAN

Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü rapçi Ben Fero'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek!
Barış Pınarı Harekatı'ndaki mutabakatta 5 günlük ateşkeste son saatlere girildi! İşte bölgedeki son durum Times: ABD, petrolü Putin'den uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkeste son saatlere girildi! İşte bölgedeki son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 08:55:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş Belediyesine kayyum arandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]