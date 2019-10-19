Son Dakika Haberleri: Erciş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanı Aydemir üyelerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Erciş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanı Aydemir üyelerle bir araya geldi

Erciş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanı Aydemir üyelerle bir araya geldi

53 dakika önce

Van'ın Erciş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanlığınca ilçede hizmet veren erkek berber üyelerle bir toplantı gerçekleştirildi.

Erciş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanı Aydemir üyelerle bir araya geldi, System.String[]

Van'ın Erciş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanlığınca ilçede hizmet veren erkek berber üyelerle bir toplantı gerçekleştirildi.


Erciş Ticaret ve Sanayi Odası salonunda gerçekleşen toplantıda üyelere hitaben bir konuşma yapan Erciş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanı Muhittin Aydemir, üyelerin içinde bulundukları dert ve sorunları aşmak için tüm gücü ile çalıştığını belirterek, "Siz esnaf kardeşlerimin sorunlarıyla yakından ilgilendiğimi bilmenizi istiyorum. Her zaman ilgilenmeye de devam edeceğimi paylaşarak almış olduğumuz ortak kararlar gereği bundan böyle Pazar günleri iş yerlerinin kapatılacağına verilen fiyat etiketlerinin tam anlamıyla uyulmasına esnaf arkadaşlarımızla birlikte karar aldığımızı belirtmek istiyorum. Sorunlarınızı bundan sonraki süreçte sizlerle birlikte yine el birliği ile çözmek için gerek kaymakamlık makamı, gerekse vergi dairesi, belediye başkanlığı ve ilçe sağlık müdürlüğümüzle görüşülerek her konuda esnafımıza yardımcı olmalarını sağlayacağız" dedi. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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