Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Arslan savcı olmak isten öğrenciyi kabul etti - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, savcı olmak isteyen 15 yaşındaki Kader Akar'ı makamında ağırladı.

Atakan Çelik Kültür Merkezinde düzenlenen Rol Model Sempozyumunda 8'inci sınıf öğrencisi Akar, savcı olmak istediğini dile getirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da Akar'ı Cumhuriyet Başsavcısı Arslan ile görüştürdü.

Aslan, makamında ağırladığı Akar'a meslekle ilgili bilgiler verdi ardından adaleti temsil eden bir biblo hediye etti.

Akar da çok mutlu olduğunu dile getirdi.