Son Dakika Haberleri: Erciş'de Otizm Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Erciş'de Otizm Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

1 saat önce

-İlçe kaymakamı ve öğrencilerin gök yüzüne balonları bıraktılar -Öğrencilerin sloganlar atarak yürümesi -İlçe kaymakamı öğrencileri makamında Kabul etmesi -İlçe kaymakamı ve okul müdürünün konuşmaları Erciş'te otizm farkındalık etkinlikleri VAN - Erciş ilçesinde otizm farkındalık...

-İlçe kaymakamı ve öğrencilerin gök yüzüne balonları bıraktılar
-Öğrencilerin sloganlar atarak yürümesi
-İlçe kaymakamı öğrencileri makamında Kabul etmesi
-İlçe kaymakamı ve okul müdürünün konuşmaları
Erciş'te otizm farkındalık etkinlikleri
VAN - Erciş ilçesinde otizm farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gül Bahçesi Ana Okulu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında ilçedeki rehabilitasyon merkezlerinde kalan öğrenciler, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Makamında kabul ettiği öğrencilerle bir süre sohbet eden Mehmetbeyoğlu, ardından 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda öğrencilerle gökyüzüne balon bıraktı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, otizmli çocuklar için toplumun duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Evlatlarımızın samimiyetlerini gördüm çok mutlu oldum. Onlarla birlikte olmak bize büyük güç kattı. Herkesin otizmi fark etmesini istiyoruz." dedi.

Gül Bahçesi Ana Okulu Müdürü Emirhan Sevinç de otizm farkındalık haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının toplumu otizm hakkında bilgilendirmek olduğunu ifade eden Sevinç, her kırk çocuktan birine otizm teşhisi konulduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:40 Kaynak: AA

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