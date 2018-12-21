Erciş
Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.
Erciş Belediyesi itfaiye ekipleri, polis, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımıyla Erciş Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Vatandaşların da heyecanla izlediği tatbikatta senaryo gereği çıkan yangında, ekipler hastanedeki hastalara müdahale etti.
İlk müdahalenin ardından tahliye edilen hastalar, ambulanslara taşındı.
Erciş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatih
Doğanay, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, tatbikatın oldukça başarılı geçtiğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.