Erciş'e 30 yıllık ihtiyacı karşılayacak arıtma tesisi - Son Dakika

Van Gölü'nün karşı karşıya kaldığı kirlilikten arındırılmasına için hem Van merkezde hem de ilçelerde yeni arıtma tesisi yapımları devam ediyor.



Van Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi yapım işlemleri sürerken, Van'ın ikinci en büyük atık su arıtma tesisi olan Erciş Gölağzı Atık Su Arıtma Tesisi ise tam kapasite hizmet vermeye başladı. Tesis, İller Bankasından devralınarak VASKİ tarafından işletmeye alındı. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan da, Erciş Gölağzı Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Kaplan, beraberindeki Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Murat Aslan ve teknik heyetle incelemelerinde bulunarak, tesisle alakalı detaylı bilgiler aldı. Tesisin tüm ünitelerini gezerek tek tek inceleyen VASKİ Genel Müdürü Kaplan, tesisin Van Gölü'nün kirlilikten arındırılması ve nüfusu gittikçe artan Erciş için büyük önem taşıdığını ve tam arıtma yaparak gölün tamamen temiz kalmasını sağladığını ifade etti.



Van'ın Erciş ilçesinde 5 yıl önce yapımına başlanan ve 2018 yılında dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın telekonferans sistemiyle katılarak hizmete açtığı 30 bin metrekarelik alan üzerine kurulan tesis için 45 milyon TL harcandı. Erciş'in 30 yıllık atık su ihtiyacının arıtılmasını sağlayacak kapasiteye sahip arıtma tesisinin İller Bankası ile yapılan kesin kabul işlemleri sonrası VASKİ tarafından işletilmesi için devir işlemleri tamamlandı.



Van Gölü'nün kirlilikten arındırılmasına yönelik yapılan tesisin tam arıtma yaptığı ve Erciş ilçesinin sahillerinin tamamen temiz kalmasını sağlayacağı belirtildi. Gölağzı Atık Su Arıtma Tesisinin Erciş ilçesinin tamamına hizmet vereceği ve 2048 yılına kadar 205 bin nüfusa yetecek kapasitede olduğu açıklandı. - VAN