Erciş'e 'millet bahçesi' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş'e 'millet bahçesi' - Son Dakika

Erciş'e 'millet bahçesi'

7 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçe merkezinde yapılacak olan "Millet Bahçesi" alanında incelemelerde bulundu.

Erciş'e 'millet bahçesi', System.String[]

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçe merkezinde yapılacak olan "Millet Bahçesi" alanında incelemelerde bulundu.


Erciş'te Kentsel Dönüşüm 1. Etap Projesi kapsamında daha önce esnafın mağdur edilmemesi için TOKİ tarafından kurulan 400 adet konteyner, millet bahçesinin yapılacağı alandan kaldırıldı. Alanda incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçenin çehresini değiştirecek millet bahçesinin yapımı için çalışmalara ilk olarak alanı boşaltarak başladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'de startını verdiği 'millet bahçesi' projesinin yapılması için çalışmalara başladık. Yaklaşık 16 bin metrekare alanda incelemelerde bulunarak vatandaşlarımızın konuya ilişkin sorularına cevap verdik. Bu alanda kısa süre içinde ilçemize yakışır bir millet bahçesi yapmayı planlıyoruz. İnşallah, halkımızın hak ettiği bu projeyi gerçekleştirerek Erciş'e çok güzel bir sosyal alan kazandıracağız" dedi. - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:27 Kaynak: İHA
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