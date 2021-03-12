Erciş'e yapılacak OSB'nin 1. etap yer tahsis kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde yapılacak 2 etaplık Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), alt yapı, ana transit yolu ve enerji nakil hattı tamamlanan 1. etabına fabrika yapacak 11 firmanın yer tahsisi için kura çekimi yapıldı.

Erciş Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen kura çekimine katılan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, burada yaptığı açıklamada, yabancı firmalardan da ilçeye yatırım yapmak için çok teklif geldiğini belirtti.

Önceliklerinin bu topraklarda yaşayan insanlar olduğunu söyleyen Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"OSB'nin son safhaya getirilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere bütün bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Şehrimizin değiştiğine, dönüştüğüne ve bunun en zarif göstergesi olan OSB'nin yatırımcıların gözündeki iştiraki arzuyu çalışma hırsını görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bizler halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir milletin evlatlarız. Şehrimizi 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna hazırlamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ercişimizi daha yukarılara taşıyacak ve bölgemizin en büyük sorunlarından bir tanesi olan istihdam sorunlarına büyük destek ve çözüm sağlayacağını düşündüğümüz OSB'nin ilçemize ve bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Kura çekimine Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar, firma sahipleri ve davetliler katıldı.