Erciş, eksi 20 derece ile dondu - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesi dün gece sıfırın altında 20 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle ilçede araçlar çalışmadı, akarsular dondu, binalarda buz sarkıtları oluştu. Park halindeki araçların üzeri battaniye ile kapatılarak korunmaya çalışıldı.

Van'da yağan kar yağışının ardından kapanan 52 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı ile birlikte bölgede soğuk hava da etkili oluyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı Erciş ilçesinde, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 dereceyi gördü. Soğuklar nedeniyle akarsular dondu, araçlar çalışmadı, binalarda 5 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu. Bu arada park halindeki araçların donmaması için üzerleri battaniye ve brandalarla korumaya çalışılıyor.Samet Durmuş, dondurucu soğukların hayatı olumsuz yönde etkilediğini belirterek,"Yoğun kar yağışının ardından bölgede dondurucu soğuklar da etkili oluyor. Gece eksi 20 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçlarımızı soğuktan korumak için battaniye ile örttük" dedi.