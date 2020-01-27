Erciş halkı depremzedeler için seferber oldu - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen 6.8 büyüklükteki depremin ardından Van'ın Erciş ilçesindeki vatandaşlar, depremzede kardeşleri için seferber oldu.



23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli depremi yaşayan ilçe halkı, kendileriyle aynı kaderi paylaşan Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerini zor günlerinde unutmadı. Kızılay aracılığıyla toplanan kuru bakliyat ve giyim malzemelerinden oluşan yardım malzemelerini kolilere doldurularak deprem bölgesine göndermek üzere hazırlayan ilçe halkı, yaşanan acıyı en iyi kendilerinin anladıklarını belirttiler. Yardım için adeta seferber olan ilçe halkı, yardım malzemelerinin depremzede kardeşlerine gönderilmek üzere Türk Kızılay Erciş Şubesine teslim ediyorlar.



Türk Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, ilçe halkının tüm desteğinin Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerinin yanında olduğunu belirterek, "Türk Kızılay Erciş Şubesi olarak Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sıkıntısından dolayı başlattığımız kampanyaya vatandaşlarımızın, belediyemizin, kaymakamlığımızın ve STK ile yardım örgütlerimizin gönderdikleri kolilerini mağazamızda gönüllülerimiz ile birlikte istifliyoruz. Yardım kolilerimiz ve yardımları götürecek araçlarımız hazır. İnşallah yarın kardeşlerimize bu yardımları ulaştıracağız. Bizler, geçmişte depremi yaşamış ilçe olarak halkımızın duyarlılığı bu anlamda çok yüksek. Bugüne kadar birçok yardım malzemesini deprem bölgesine sevk ettik. Bugün de 5 kişilik bir aileye bir ay yetecek olan kolileri hazırlıyoruz. Burada gönüllülerimizle destek veren arkadaşlarımızla yönetim kurulu üyelerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz kolileri kardeşlerimize ulaştıracağız. Geçmişte tüm Türkiye nasıl bizlere yardım elini uzatmışsa, bugün de Erciş halkı olarak bizler en küçük sıkıntılarında onların yanında olacağız. Bunu hem fiili, hem de gönüllü olarak gösteriyoruz. İnşallah bu desteklerimiz artarak devam edecektir" dedi. Bu arada, Erciş'te öğretmenlik yapan Elazığ doğumlu Merve Eser ise depremzede hemşehrileri için gönüllü olarak Kızılay şubesindeki çalışmalara destek verdiğini belirterek, "Kendim Elazığlıyım. Erciş'te görev yapmaktayım. Burada Kızılayın başlatmış olduğu kampanyaya destek vermek için gönüllü olarak bulunmaktayım. Depremi yaşayan kardeşlerimizin, hemşehrilerimizin Allah yardımcıları olsun. Gönlüm Erciş halkı gibi depremzede kardeşlerimizin yanındadır" şeklinde konuştu. - VAN