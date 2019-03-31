Son Dakika Haberleri: Erciş İlçesindeki Kırgız Türkleri Yöresel Kıyafetlerle Oy Kullandı

Erciş İlçesindeki Kırgız Türkleri Yöresel Kıyafetlerle Oy Kullandı

35 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Kırgız köylülerinin oy kullanacakları okula gelişleri Oy kullanma anları ve detaylar Eyüphan Koşar'ın konuşması Van'ın Erciş ilçesindeki Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerle oy kullandı VAN - Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar,...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Kırgız köylülerinin oy kullanacakları okula gelişleri
Oy kullanma anları ve detaylar
Eyüphan Koşar'ın konuşması Van'ın Erciş ilçesindeki Kırgız Türkleri yöresel kıyafetlerle oy kullandı
VAN - Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan Van'ın Erciş ilçesine göç eden Kırgızlar, yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler.
Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde 2019 Türkiye Yerel Seçimleri için Ulupamir İlköğretim Okulu'na giderek yöresel giysileriyle oy kullandılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:16 Kaynak: AA

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