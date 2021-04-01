Son dakika haber! Erciş'in 103'üncü kurtuluş yılında tedbirli kutlama - Son Dakika

Erciş'in 103'üncü kurtuluş yılında tedbirli kutlama

VAN'ın Erciş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Kaymakamlık binası önündeki program, saygı duruşu ile başladı. Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Erciş Beyazıt Ortaokulu öğrencilerinin şiir okuduğu kutlama programında, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 108'inci Topçu Alay Komutanı Albay Ahmet Uğurlu ve Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, öğrencilere hediyelerini verdi.

Etkinlikte konuşma yapan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "1 Nisan 1918 Erciş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, büyük gururla kutladığımız bugün, siz Erciş halkını en derin duygularımla selamlıyorum. Zaferlerle dolu şanlı tarihimize baktığımızda, Ali İhsan Paşa komutasındaki 4'üncü Kolordu birliklerinin, 1 Nisan 1918'de Erciş'i mezalimden kurtardığını görüyoruz. Siz Ercişli hemşehrilerimin 1 Nisan Erciş'in kurtuluş gününü kutluyor, nice güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle sevgi ve saygılarımı arz ediyorum" dedi