Son Dakika Haberleri: Erciş'in en büyük alışveriş merkezi hizmete açıldı
Son Dakika Güncel Erciş'in en büyük alışveriş merkezi hizmete açıldı

Erciş'in en büyük alışveriş merkezi hizmete açıldı

2 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinin en büyük alış veriş merkezi düzenlenen törenle ilçe halkının hizmetine açıldı.

Erciş'in en büyük alışveriş merkezi hizmete açıldı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinin en büyük alış veriş merkezi düzenlenen törenle ilçe halkının hizmetine açıldı.


Vanyolu Caddesinde faaliyet verecek olan AVM açılışına Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Ak Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, memleketine yatırım yapan iş insanı Nihat Köstekçi ve ailesini tebrik ederek, işletmenin ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.


İşletme Sahibi Nihat Köstekçi de konuşmasında, doğup büyüdüğü memleketine yatırım yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu yatırımımızı yaşadığımız ve ekmek yediğimiz ilçemiz Erciş'e yapıyoruz. Bugün bin 650 metre kare kapalı alan üzerine 3 kattan oluşan bir yatırım yaptık. Amacımız, doğup büyüdüğümüz memleketimize ailece bir katma değer sağlamaktır. Açılışımıza katılan bütün misafirlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Konuşmalar ve yapılan duanın ardından AVM'nin kurdelesi Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam tarafından kesilerek hizmete açılırken, 20 kişinin işletmede istihdam edildiğini de kaydedildi. - VAN

AK Parti, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye, Kazakistan'a yatırımda 600 milyon dolarla tarihi rekora ulaşacak
Ahmet Davutoğlu harekete geçti! Yeni partinin ilk buluşması gerçekleşiyor Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı İngiltere Parlamentosu, yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:28:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciş'in en büyük alışveriş merkezi hizmete açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]