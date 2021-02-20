Erciş'in eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi

VAN Gölü'ne kıyısı olan Erciş ilçesi ve Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi, kar yağışıyla beyaza bürünürken, dronla havadan görüntülendi. Bazı kişiler, ilçenin doğal ve tarihi yerlerine giderek, kar manzarasını fotoğrafladı. Amatör fotoğrafçı Yunus Göral, "Kar yağışının ardından tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelerde kartpostallık manzaralar oluştu. Ben de bu güzel manzaraları çekmeye çalışıyorum" dedi.

Van'a 110 kilometre uzaklıkta bulunan ve Van Gölü'ne kıyısı bulunan Erciş ilçesi, kar yağışının ardından bembeyaz oldu. Görsel güzelliğin oluştuğu ilçe, dronla havadan görüntülendi. Aylardır hayatı olumsuz etkileyen beyaz kar örtüsü, fotoğrafçılara ise doğal stüdyo oldu. Erciş ile Muradiye ilçesindeki Muradiye Şelalesi dahil tarihi ve turistlik yerlere gelen fotoğrafçılar, kar yağışı ile beyaza bürünen yerleri görüntüledi.İlçede yaşayan amatör fotoğrafçı Yunus Göral, "Uzun bir süre bölgemizde ve ülkemizde yağışların bir an önce başlamasını bekledik. Bildiğiniz gibi kurak bir dönem yaşıyoruz. İlçemizde kar yağışının ardından tarihi ve doğal güzellikleri olan bölgelerde kartpostallık manzaralar oluştu. Ben de Erciş ilçemizde amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Kar yağışının oluşturduğu bu güzel manzaraları fotoğraflayıp resmetmek istedim" dedi.