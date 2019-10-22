Erciş'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Erciş'te iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı 2 bin 300 rakımlı Yankıtepe Mahallesi'nin tepeleri, yer yer beyaza büründü. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika: Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz