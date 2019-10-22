Erciş'in yüksek kesimlerine kar yağdı
19 dakika önce
Van'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:43 Kaynak: İHA
Van'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.
Erciş'te iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı 2 bin 300 rakımlı Yankıtepe Mahallesi'nin tepeleri, yer yer beyaza büründü. - VAN
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