Son Dakika Haberleri: Erciş'in yüksek kesimlerine kar yağdı
Son Dakika Güncel Erciş'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Erciş'in yüksek kesimlerine kar yağdı

19 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Erciş'in yüksek kesimlerine kar yağdı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.


Erciş'te iki gündür aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeye bağlı 2 bin 300 rakımlı Yankıtepe Mahallesi'nin tepeleri, yer yer beyaza büründü. - VAN

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:43 Kaynak: İHA
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