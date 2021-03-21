Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, down sendromlu çocuklarla top oynadı - Son Dakika

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun down sendromlu çocuklarla yaptığı futbol maçı, renkli görüntülere sahne oldu.

Erciş Belediyesince 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Mehmetbeyoğlu, down sendromlu çocuklarla halı sahada top oynadı. Oldukça renkli geçen futbol maçında, birçok kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla bir araya gelerek güzel bir gün geçirdiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs sürecinde insanların sıkıldığını aktaran Mehmetbeyoğlu, "Bu tür etkinliklerin çoğalmasını ümit ediyorum. Salgından önce sürekli çocuklarla bir araya geliyordum. Ancak bu süreçte bu konuda biraz aksaklık oldu. İnşallah bu sıkıntılar günler geçer ve tekrar özlediğimiz ortamlara kavuşuruz. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.