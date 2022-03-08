Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimine katıldı - Son Dakika
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Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimine katıldı

08.03.2022 16:13
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, "fahiş fiyat" ile "stokçuluk" denetimine katıldı

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilini Nuri Mehmetbeyoğlu, zabıta ekipleriyle marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilini Nuri Mehmetbeyoğlu, zabıta ekipleriyle marketlerde "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimi yaptı.

Erciş'te, stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önlenmesi amacıyla yerel ve zincir marketlerde denetimlerine devam eden ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Ekipler ile denetime katılan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının talimatlarıyla 81 il ve ilçelerinde vatandaşların gıdaya erişmesi ve stoklanmaya karşı denetimlerin başladığını söyledi.

İlçede de ilgili kurumlarla denetimlere başladıklarını anlatan Mehmetbeyoğlu, 'Bu denetimlerde en büyük amacımız insanlarımızın sağlıklı gıdaya erişmesini sağlamak, fiyat artışlarının ve bazı spekülasyonların önüne geçmek. Denetimlere devam edeceğiz. İnsanlarımızın bu noktada oluşabilecek bazı spekülasyonlara karşı duyumların anlamsız ve vasıfsız olduğunu belirmek istiyoruz. Şu anda bir marketteyiz. Arkadaşlarımızla fiyat, kasa ve depo denetimi yaptık. Bir olumsuzluk görmedik." diye konuştu.

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Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, 'fahiş fiyat' ile 'stokçuluk' denetimine katıldı - Son Dakika


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