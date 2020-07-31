Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Mehmetbeyoğlu, mesajında, bayramların, toplum olarak birlik ve beraberliği daha da pekiştirdiğini, sevinç ve mutlulukların paylaştığı özel günler olduğunu belirtti.

Bir Kurban Bayramı'nı daha da idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Her türlü güzelliğin ve mutluluğun yaşandığı bayramlar eşin, dostun, akrabanın, hastaların ve büyüklerin ziyaret edildiği, muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı, çocukların sevindirildiği, dargınlıkların giderildiği, küskünlerin barıştığı sevgi ve mağfiret günleridir. Bayram coşkusunu ve sevincini yaşarken, salgın hastalık nedeniyle uymak zorunda olduğumuz kuralları da hiç unutmayalım. Mesafe, maske ve temizlik kuralı başta olmak üzere, alınmış olan tedbirleri günlük hayatımızın bir parçası olarak Bayramda da özenle uygulayalım. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve Erciş halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."