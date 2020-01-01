Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti - Son Dakika

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti

6 saat önce

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın taktı.

Mehmetbeyoğlu, Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde yeni yılda dünyaya gelen bebekleri ziyaret etti. Ailelerle bir süre sohbet eden Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti.

Ailelerle sohbet eden Mehmetbeyoğlu, bebeklerin ilk ihtiyacını karşılamak için "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında hazırlanan çantayı takdim etti.

Aileler mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Mehmetbeyoğlu'na teşekkür etti.

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, yeni yılın ilk bebeğine altın hediye etti

Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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