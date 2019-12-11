Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyareti - Son Dakika

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyareti

7 saat önce

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Çataltepe İlkokulunu ziyaret etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Çataltepe İlkokulunu ziyaret etti.

Mehmetbeyoğlu, Çataltepe Mahallesi'nde muhtar ve öğretmenlerinin talebi üzerine çevresine ihata duvarı yaptırdığı okulda öğrencilerle bir araya geldi.

Türk Bayraklarıyla karşılanan Mehmetbeyoğlu, öğrencilerle tek tek ilgilenerek, vatanına, milletine, bayrağına sahip nesillerin yetişmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Güzel ve anlamlı bir iş için okula geldiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Okulumuzun en büyük ihtiyaçlarından biri olan ihata duvarı ve okul bahçesindeki peyzaj çalışmalarının yapılması için söz vermiştik. Bugün sözümüzün gereğini yaptık. Eğitime yapılan yatırımları önemsiyoruz. Evlatlarımızın, vatandaşlarımızın, öğretmenlerimizin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bundan sonraki dönemde de Erciş Belediye Başkan Vekili olarak şehrimizin her köşesinde eğitim, alt ve üst yapı çalışmalarında vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Sınıfları gezerek öğrencilere hediye veren Mehmetbeyoğlu, vatandaşlarla da sohbet ederek taleplerini dinledi.

Mehmetbeyoğlu'na, Belediye Başkan Yardımcısı Hikmetullah Yiğit, ilçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve Şube Müdürü Kurbani Özdaş eşlik etti.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun okul ziyareti

Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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