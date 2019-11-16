Son Dakika Haberleri: Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu halkla iç içe
Son Dakika Güncel Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu halkla iç içe - Son Dakika

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu halkla iç içe

7 saat önce

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, otobüsle yolculuk yaparak vatandaşlarla samimi sohbet etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu halkla iç içe, System.String[]

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, otobüsle yolculuk yaparak vatandaşlarla samimi sohbet etti.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, halkla daha fazla iç içe olmak, talep ve önerilerini birebir ilişkilerle dinlemek amacıyla otobüsle yolculuk yaparak, vatandaşlarla samimi sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini not alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu'nu karşısında gören vatandaşlar hem şaşırdıklarını hem de örnek çalışma için memnun olduklarını söylediler. Vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını ifade eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, "Bizler hayatın her anında toplumun tüm kesimleriyle bir arada olmayı, sohbet etmeye önem vermekteyiz. Bugün de farklı bir uygulama yaparak otobüsle şehir merkezine kadar yolculuk yaparak her yaştan vatandaşımızın talep ve isteklerini dinledik. Vatandaşlarımızın gösterdiği yakınlık, ilgi ve alaka bizim için tarif edilemez bir mutluluktur. Bizler gelecek nesillere modern ve yaşam standardı yüksek bir Erciş emanet etmek adına hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.


Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmetbeyoğlu, otobüsle seyahat programlarına aralıksız devam edeceklerini, farklı güzergahlarda ki otobüslerle yolculuk yaparak vatandaşların taleplerini dinlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. - VAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:28 Kaynak: İHA
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