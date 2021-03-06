Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı - Son Dakika

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı

06.03.2021 19:55

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Dinamik Denetimlere Katıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Dinamik Denetimlere Katıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde dinamik denetimler devam ederken hafta sonu gerçekleştirilen denetimlere İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu da katıldı. Covid-19 ile mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Van'ın Erciş ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde dinamik denetim ekibi oluşturuldu. Ekipler 7/24 denetimlerini sürdürürken hafta sonu denetimlerine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu da katıldı. Çarşı merkezindeki ve sahil kenarındaki lokanta, kafe gibi toplu kullanım alanlarında denetimlerde bulunan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, işletme sahiplerine kontrollü normalleşme süreci ile ilgili bilgiler verirken Kaymakamlık bünyesinde hazırlanan ve kontrollü normalleşme süreci ile ilgili bilgilerin yer aldığı el broşürlerini de takdim etti. Denetimler sırasında yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Dinamik Denetim Süreci kapsamında tematik denetimler yaptıkların belirten Mehmetbeyoğlu, "Hemşerilerimizin, Bakanlığımızca belirlenmiş olan kriterler kapsamında göstermiş olduğu uyum bizleri çok mutlu etti. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ercişli hemşerilerime çok teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Bakanlığımızla birlikte Ercişli hemşerilerimizle bir ve beraber olarak onlarla birlikte hareket ederek onlara rehberlik ve kılavuzluk ederek inşallah bu Covid-19 pandemi sürecini birlikte başaracağız" şeklinde konuştu. - VAN

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı
Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı

Kaymakamlık, Hisarcık, Erciş, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, dinamik denetimlere katıldı - Son Dakika


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