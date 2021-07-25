Erciş Kaymakamlığından "düzensiz göçmen" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Van'ın Erciş Kaymakamlığı, ilçede düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında temmuz ayında düzenlenen 21 operasyonda 854 düzensiz göçmenin yakalandığını, 13 kişi hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son dönemlerde bazı sosyal medya platformlarında Erciş'te düzensiz göçmenlere ait görüntülerin yayınlandığı belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, huzur ve güvenliğin tesisi için mesai mefhumu gözetmeden görevlerini başarıyla icra ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizce temmuz ayı içerisinde düzensiz göçle mücadele kapsamında 21 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda, farklı uyruklara mensup 854 düzensiz göçmen yakalanmış ve aynı operasyonlarda 13 kişiye göçmen ticareti ve kaçakçılığı suçundan adli işlem yapılmıştır. Son olarak 23 Temmuz'da bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili olarak, 13 farklı ülke uyruğuna mensup düzensiz göçmen, güvenlik birimlerimizce yakalanıp gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı iş ve işlemleri yapılmak üzere Van İl Göç İdaresine sevk edilmiştir."