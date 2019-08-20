Erciş kaymakamlığından taziye mesajı

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar