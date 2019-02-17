Son Dakika Haberleri: Erciş Kızılay Şube Başkanlığı'na Özdaş Seçildi

Erciş Kızılay Şube Başkanlığı'na Özdaş Seçildi

1 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde Türk Kızılay Erciş Şubesi olağanüstü kongresi gerçekleştirildi.

Erciş Kızılay Şube Başkanlığı'na Özdaş Seçildi, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde Türk Kızılay Erciş Şubesi olağanüstü kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile STK temsilcilerinin davetli olarak katıldığı kongrede tek aday olarak seçimlere giren Kurbani Özdaş, Türk Kızılay Erciş Şube Başkanlığı'na seçildi.

Seçim öncesi konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türk Kızılayı'nın önemine vurgu yaparak, "Allah hiçbir zaman ülkemizin başına felaket ve musibetleri getirmesin. Her savaş anında, her felaket anında insanlığın yaralarını sarmaya, sıkıntılarını gidermeye gönüllülük esasıyla kurulmuş olan Türk Kızılayı ilçemizde de gerek deprem öncesi gerekse deprem sonrası faaliyetlerini gösterdi." dedi.

Türk Kızılayı Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş ise 150 yıllık geçmişiyle bu ülkenin büyük bir mirası olan Türk Kızılayı'nın geçmişten aldığı emaneti geleceğe taşımasına, iyiliğin hem insani hem İslami hem de vicdani muhasebesini terennüm etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Tek listeyle seçime giren Özdaş, 50 üyenin oyunu alarak Türk Kızılayı Erciş Şube Başkanı seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:00 Kaynak: AA

Van, Kızılay, Erciş, Güncel
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